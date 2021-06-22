"Бабушка" с усами: в центре Киева разоблачили хитрого нищего (видео)

Мужчина одел платок и очень низко опускал голову.
В Киеве разоблачили бабушку-попрошайку, которая выпрашивала деньги у людей, проходящих мимо.
Один из прохожих подошел к "бабушке", чтобы посмотреть ей в лицо. В результате оказались, что за нищую себя выдает мужчина.
Видео появилось в Сети.
"В Киеве парень, проходя мимо нищих, почувствовал что-то странное. Он подошел к "бабке", чтобы посмотреть ей в лицо, а она оказалась с усами и не такая уж и старая", — подписаны кадры с разоблачением.
Напомним, в Киеве возле одного из супермаркетов "предприимчивая" бабушка собирала пожертву, после чего делала покупки и ехала на такси.