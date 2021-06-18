Автотрассу из Киева в аэропорт "Борисполь" будет временно закрыто

С 23 июня по 20 августа "Укравтодор" будет проводить ремонтные работы на 18-километровом участке этой дороги.

Во вторник, 22 июня, начинаются ремонтные работы на дороге М-03 "Киев — Харьков — Довжанский". Как сообщили в пресс служба "Укравтодора", речь идет о 18-километровом участке, который ведет в международный аэропорт "Борисполь".

В "Укравтодоре" предупредили, что с 23 июня проезд в направлении Борисполя будет временно закрыт. Движение транспорта в обе стороны будет осуществляться полосами в направлении Киева.

Также читайте "Укравтодор" перекрывает для ремонта участка важных трасс в Киевской области

"Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка", — пообещали украинские дорожники, напомнив, что последняя реконструкция этого участка дороги проводилась еще в 2004 году.

Ремонтные работы планируется завершить до 20 августа 2021 года.

Напомним, что в конце 2021 в Украине планируют начать строительство первой платной дороги.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку