Автомобили затопило, все плывет, люди ходят по пояс в воде: в Киеве свирепствовала сильная непогода (видео)

На Академгородке люди вынуждены передвигаться по воде, им буквально по пояс.
В Киеве на Академгородке в понедельник, 19 июля, из-за сильной непогоды улицы превратились в реки, затопив автомобили и другие вещи, которые были на улице.
Об этом сообщили в социальных сетях.
Так, на видео, опубликованном на телеграмм-канале KIEVMAP заметно, как вода на улице затопила автомобили. Люди при этом вынуждены передвигаться по воде, которая им буквально по пояс.
"Академгородок сейчас", — говорится в подписи под видео.
Напомним, в Киеве затопило станции метро "Академгородок" и Берестейская.
Также Киев накрыла гроза, начался ливень.