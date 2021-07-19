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Автомобили затопило, все плывет, люди ходят по пояс в воде: в Киеве свирепствовала сильная непогода (видео)

Автомобили затопило, все плывет, люди ходят по пояс в воде: в Киеве свирепствовала сильная непогода (видео)

На Академгородке люди вынуждены передвигаться по воде, им буквально по пояс.

В Киеве на Академгородке в понедельник, 19 июля, из-за сильной непогоды улицы превратились в реки, затопив автомобили и другие вещи, которые были на улице.

Об этом сообщили в социальных сетях.

Так, на видео, опубликованном на телеграмм-канале KIEVMAP заметно, как вода на улице затопила автомобили. Люди при этом вынуждены передвигаться по воде, которая им буквально по пояс.

"Академгородок сейчас", — говорится в подписи под видео.

Напомним, в Киеве затопило станции метро "Академгородок" и Берестейская.

Также Киев накрыла гроза, начался ливень.

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