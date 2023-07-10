Автомобиль протаранил АЗС: новые фото резонансного пожара в Киеве

В результате пожара на столичной АЗС госпитализированы три человека.
В Днепровском районе Киева, на Броварском проспекте 9 июля произошел масштабный пожар на автозаправочной станции.
Прессслужба МВД опубликовала новые фото последствий возгорания.
Известно, что в результате пожара на АЗС пострадали водитель автомобиля и пассажира, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения. Они получили ожоги разной степени тяжести. Они госпитализированы.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание.
Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров и полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и восемь легковых автомобилей.
Как рассказали представители сети АЗС KLO, по предварительным данным и показаниям очевидцев, водитель кабриолета AUDI TT с пассажиром на очень высокой скорости ехали на АЗК с нарушением ПДД (предварительно пересек три полосы).
Напомним, в Киевской области пьяный водитель протаранил дерево – погиб двухлетний ребенок.
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