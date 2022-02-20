Автомобиль перевернулся на крышу: возле станции метро "Почайна" в Киеве произошло ДТП (видео)

Информация о потерпевших и причинах аварии уточняется.

В Киеве недалеко возле станции метро "Почайна" автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.

ДТП произошло 20 февраля на проспекте Степана Бандеры.

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Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи скорой.

Информация о потерпевших и причинах аварии уточняется.

Напомним, российские наемники в воскресенье, 20 февраля, уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации на мосту возле КПВВ "Счастье" в Луганской области.

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