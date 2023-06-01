Автомобиль оказался без колеса: на киевском мосту Патона произошло ужасное ДТП

Поздно вечером среды, 31 мая, в Киеве произошло серьезное ДТП на мосту Патона, что привело к большой пробке незадолго до комендантского часа.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

"Серьезная авария произошла на мосту Патона. Много скорых, полиция. Предварительно, даже со смертельным исходом. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

На видео заметно, что въехавший в ограждение на мосту автомобиль оказался без колеса и сильно пострадал. Медики и полицейские работают на месте инцидента. Подробностей происшествия от правоохранителей пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Обуховском районе Киевской области в водоеме обнаружили опрокинутый автомобиль. На месте ДТП полицейские нашли тело водителя и собаки.