Автомат за тысячу долларов: в Киеве задержали "бизнесменов", продававших оружие (фото)

Автомат за тысячу долларов: в Киеве задержали "бизнесменов", продававших оружие (фото)

В Киеве задержали злоумышленников, торговавших оружием. "Бизнесмены" предлагали патроны разного калибра, гранаты, пистолеты и автоматы.

Об этом 13 мая сообщили в Национальной полиции Украины.

Стоимость патронов колебалась от 28 до 40 гривен в зависимости от калибра, гранаты – 50 долларов, пистолеты – 2000 долларов, а вот автоматы можно было приобрести и за 1000 долларов.

Участников группировки задержали во время сбыта оружия. У них изъяли оружие, большое количество патронов разного калибра и деньги.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевской области в поселке Бабинцы полиция задержала 30-летнего мужчину, который перешел на сторону российских оккупантов. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

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