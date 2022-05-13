Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Автомат за тысячу долларов: в Киеве задержали "бизнесменов", продававших оружие (фото)

Дата публикации
Просмотры
1370
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Автомат за тысячу долларов: в Киеве задержали "бизнесменов", продававших оружие (фото)

Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве задержали злоумышленников, торговавших оружием. "Бизнесмены" предлагали патроны разного калибра, гранаты, пистолеты и автоматы.

Об этом 13 мая сообщили в Национальной полиции Украины.

Стоимость патронов колебалась от 28 до 40 гривен в зависимости от калибра, гранаты – 50 долларов, пистолеты – 2000 долларов, а вот автоматы можно было приобрести и за 1000 долларов.

Участников группировки задержали во время сбыта оружия. У них изъяли оружие, большое количество патронов разного калибра и деньги.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киевской области в поселке Бабинцы полиция задержала 30-летнего мужчину, который перешел на сторону российских оккупантов. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Новый патриотический мурал в Киеве от художника Дмитрия Касянюка

Новый патриотический мурал в Киеве от художника Дмитрия Касянюка

Читайте также:

Следующая публикация