Авто, переехавшее утят в Киеве, якобы принадлежит Подкопаевой: объяснение спортсменки

Подкопаева уверяет, что она и члены ее семьи сейчас находятся в США, и не причастны к этому инциденту.

Номерной знак автомобиля, который в Киеве переехал утят, переходивших дорогу, принадлежит известной украинской гимнастке и Олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой.

Инцидент спортсменка прокомментировала на своей странице в Иnstagram.

Подкопаева уверяет, что она и члены ее семьи сейчас находятся в США.

"Ни я, ни члены моей семьи отношение к этому инциденту не имеют. Сейчас я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год. В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси", — пишет Олимпийская чемпионка.

Она подтвердила, что номерные знаки — с ее машины Lexus, однако как они оказались на Mercedes, спортсменка не знает. Гимнастка считает, что стала жертвой мошенников.

"11 июня 2021 года в Сети было размещено видео, на котором авто, якобы бы с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes, мне не понятно. По этому поводу, я буду обращаться в Нацполицию. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", — отметила Подкопаева.

Спортсменка пожаловалась, что получила много сообщений с угрозами и осуждением.

"В нашей семье, мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя что был за рулем Mercedes и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", — подытожила она.

Ранее в Киеве остановили движение автомобилей, чтобы стая утят перешла дорогу.

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