Авто и людей смывают бурные "реки", затоплены метро и жилые дома: последствия сильного ливня в Киеве (видео)

Авто и людей смывают бурные "реки", затоплены метро и жилые дома: последствия сильного ливня в Киеве (видео)

Последствия непогоды ликвидируют более 300 коммунальщиков. Они откачивают воду на затопленных улицах и проспектах.

Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок", а также затопил дома местных жителей и автомобили.

Последствия сильной непогоды киевляне публикуют в социальных сетях.

На кадрах видно, как небо над столицей в полдень затянули черные тучи, из-за чего на улице значительно потемнело. Видимость на дороге также упала в результате сильного ливня.

Какие улицы и проспекты затоплены?

Затопленными оказались проспекты Правды и Леся Курбаса, жилой массив Академгородок, улица Автозаводская и Кирилловская. Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" — их буквально заливают потоки дождевой воды. Автомобили на затопленных магистралях стоят по капот в воде.

"Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение в направлении на выезд из Киева (по состоянию на 13:20 движение восстановлено, — ред.). Из-за погодных условий затруднено движение и по улице Автозаводской", — отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Ураган накрыл Киев. Затоплены две станции метро. pic.twitter.com/8hfm0CrLBw — Ученик Штирлица (@moments_Spring) July 19, 2021

Сильный ветер повалил деревья в разных частях столицы. В результате чего на улице Софиевской оборвана троллейбусная линия.

Ликвидация последствий

Последствия непогоды ликвидируют более 300 коммунальщиков. Они откачивают воду на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улицах Елены Телиги, Кирилловской и Автозаводской.

"Киев накрыл мощный ливень — за 30 минут выпало 18 мм осадков, что соответствует почти недельной норме. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КП "Киевавтодор" — всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий", — добавили в пресс-службе КГГА.

Напомним, что в Ялте огромные потоки воды смывали все на своем пути. За 11 часов в городе выпало более 90 миллиметров осадков.

Поваленные деревья и уничтоженный асфальт Киев затопило из-за сильного ливня

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