Авиакатастрофа в Броварах: житель Киевщины похитил и пользовался банковской картой погибшего члена экипажа — подробности

Житель Киевщины забрал и пользовался карточкой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах.

В Киевской области злоумышленник завладел банковской карточкой погибшего члена экипажа вертолета ГСЧС в авиакатастрофе в Броварах, произошедшей 18 января 2023 года. Правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщили прокуратура и полиция Киевской области.

По данным следствия, после авиакатастрофы подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, оказывавших помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской картой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счета стало известно при оформлении наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в милицию.

Правонарушителем оказался 35-летний уроженец Днепропетровщины.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения и присвоения официальных документов, по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним:

18 января 2023 года в Броварах произошла авиакатастрофа – в ней погиб глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также три члена экипажа ГСЧС.

Кроме высокопоставленных должностных лиц погиб малолетний ребенок и четыре женщины. 31 человек, из которых 13 детей, получили повреждения. Вертолет при падении повредил детский сад и соседние здания, припаркованные авто.

Следствие завершило досудебное расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Напомним, в Киеве мужчина зарезал 14-летнего парня.

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