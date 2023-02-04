Авиакатастрофа в Броварах: стало известно, когда расшифруют "черный ящик"

"Черный ящик" с вертолета ГСЧС, который 18 января упал на территорию детского сада в Броварах, будет расшифрован через несколько недель.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно через неделю, максимум две, все же будет расшифрован "черный ящик", и после того мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией", — сказал депутат.

По его словам, приоритетны являются версии ошибки пилота и технической неисправности вертолета. При этом не исключается диверсия, но она не является одной из ключевых.

Авиакатастрофа в Броварах 18 января

В Броварах упал вертолет возле детского сада, на борту которого находилось руководство МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, пассажиры и пилоты погибли.

Также в результате авиакатастрофы пострадали гражданские – люди и дети. Всего на месте трагедии были обнаружены 14 погибших, среди которых – девочка 2017 года рождения.

Недавно россияне распространили в Сети фейковый "документ" о причине крушения вертолета в Броварах. Так, на пропагандистских каналах Кремля агрессор распространяет фейк, что вертолет в Броварах якобы "уничтожили с ПЗРК "Игла". Эта информация неправдивая.

Правоохранители все еще ждут результатов экспертиз по падению вертолета ГСЧС в Броварах на Киевщине, в результате которого в частности погибло руководство МВД.

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