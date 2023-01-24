Авиакатастрофа в Броварах: мэр рассказал о состоянии наиболее пострадавших

Шесть наиболее пострадавших в авиакатастрофе жителей Броваров доставили на лечение в Австрию. Пятерых из них прооперировали, их состояние стабильное.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Сергей Дерека и Оксюта Надежда заходятся в больнице города Гратц, Дерека Аня и Оксюта Алиса – в клинике города Вена, Елена Бреус и ее дочь Саша находятся в медицинском учреждении в городе Линц", – рассказал он.

Всем детям и родителям оказывается высококвалифицированная помощь.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. На борту находились десять человек, все они погибли, в том числе руководство Министерства внутренних дел Украины. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.

Авиатроща в Броварах: пострадавших в катастрофе приходится спасать за границей

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