Авария в Киеве: что говорят в полиции и сколько пострадавших (фото)

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП в столице.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства наезда грузовика на маршрутку в Соломенском районе. Пока известно о девяти пострадавших в результате ДТП.

Об этом сообщила полиция Киева.

Утренняя авария в Киеве произошла на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики.

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По предварительным данным, грузовик "Газель" на полной скорости влетел в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры.

Количество пострадавших уточняется, но в настоящее время известно о четырех пострадавших.

Полиция и медики продолжают работу на месте аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Позже в КГГА сообщили, что в аварии пострадали девять человек. Семерых из них госпитализировали. В частности, спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутке, и водителя грузовика.

ДТП в Киеве 21 октября/Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее стало известно, что 21 октября в Киеве произошло ужасное ДТП: грузовик "Газель" въехал в заднюю часть маршрутки №421.

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