Авария на сети в центре Киева: обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"

Авария на сети в центре Киева: обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"

Информация о возобновлении работы фонтанов будет предоставлена позже.

В Киеве произошла авария на городской электросети в районе Майдана Незалежности.

В связи с этим обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ "Глобус" и другие близлежащие объекты.

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Об этом сообщает "Киевводфонд".

"Специалисты СВКП "Киевводфонда" совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводят необходимые действия для восстановления электронапряжения. Информация о возобновлении работы фонтанов будет предоставленя позже", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 2 сентября, на Арсенальной площади повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате — повреждено покрытие, обустроенное на фонтане.

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