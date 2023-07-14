Авария на киевской АЗС: в больнице умер 17-летний парень

Подросток был пассажиром и братом 21-летнего водителя Audi, которая влетела в колонку с горючим и привела к масштабному возгоранию.

В больнице от полученных травм и ожогов скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших в результате ДТП и пожара на АЗС в Киеве 9 июля.

Об этом сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии "Суспільному".

Парень был пассажиром въехавшего в автозаправочную станцию легкового авто и загорелось. За рулем легковушки был его старший брат.

Оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации, в тяжелом состоянии. Состояние работника АЗС, тоже пострадавшего в результате происшествия, медики раньше оценивали как средней тяжести.

Напомним, 9 июля 21-летний водитель автомобиля Audi на большой скорости двигался по Броварскому проспекту, совершил съезд в сторону автозаправки, однако не успел затормозить, и авто врезалось в автозаправочную колонку. Девять автомобилей выгорело, три человека оказались в больнице.

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