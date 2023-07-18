Авария на АЗС в Киеве: виновнику ДТП "светит" до восьми лет

Правоохранители сообщили о подозрении 21-летнему водителю автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в автозаправочную станцию 9 июля 2023 года. В результате аварии в больнице от полученных травм и ожогов скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших. Виновнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Водителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Следователи также вручили парню ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошел пожар. Девять автомобилей выгорело, три человека оказались в больнице.

Напомним, под Киевом на два дня закроют железнодорожный переезд.

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