Аудиторская проверка выявила около 40 незаконных новостроек на территории Лавры в Киеве — СМИ

По данным источников, установлены факты незаконной передачи в использование памятников культурного наследия.

Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения во время ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 36 новых самочинных постройках.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Все незаконные новостройки, как отмечают источники, являются коммерческими и хозяйственными помещениями, то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту.

Кроме того, руководство мужского монастыря УПЦ МП, располагавшегося в Киево-Печерской лавре на протяжении многих лет, уничтожило, как отмечается в аудите, памятник архитектуры — старинное ограждение на ул. Ближнепечерский.

Также аудиторы обнаружили факты незаконной передачи в пользование Киевской митрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятников культурного наследия.

Проверка касалась периода с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022 года.

Напомним, Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

УПЦ МП выгоняют из Лавры

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