В СБУ назвали имена оккупантов, расстрелявших автомобили с мирными людьми в Бучанском районе

Под подозрением – 11 российских военных, которые остановили автомобили и открыли огонь по людям.
11 российских оккупанты было сообщено о подозрении в расстреле автомобилей с мирными жителями в Бучанском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Как стало известно, следователи идентифицировали 11 военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии вооруженных сил России, расстрелявших гражданские автомобили с мирными жителями.
“Им заочно доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. По данным следствия, в феврале-марте 2022 года российские военнослужащие, вооруженные огнестрельным оружием и боевой техникой, осуществляли фильтрационные мероприятия в оккупированном селе Мотыжин и в его окрестностях. Передвигаясь на бронированной технике с отметкой "V", они открыли огонь по двум гражданским автомобилям с мирными жителями вблизи ландшафтного парка в Мотыжине, а также на улице Шевченко в самом населенном пункте, — рассказали в Офисе Генерального прокурора.
Там также добавили, что в обоих случаях люди пытались уехать из зоны боевых действий в сторону Житомирской трассы.
"Транспортные средства двигались на встречу вражеской технике и не имели никаких признаков принадлежности к силам обороны Украины. Когда автомобили остановились, военнослужащие страны-агрессора без предупреждения открыли по ним прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрелов от огнестрельных ранений погибли шесть гражданских граждан. Продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских", — отметили в Офисе.
По данным СБУ, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас. А непосредственно выполняли его указание:
- лейтенант Сергей Тихонько;
- сержант Валех Еминов;
- сержант Антон Буренок;
- младший сержант Дмитрий Галсанов;
- младший сержант Владислав Матвеев;
- ефрейтор Роман Игумнов;
- ефрейтор Захар Петров;
- рядовой Геннадий Плотников;
- рядовой Николай Бушуев;
- военнослужащий Трофим Иванов.
Напомним, что в Украине боевик спецназа РФ получил 15 лет тюрьмы за штурм Бахмута.
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