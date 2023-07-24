В СБУ назвали имена оккупантов, расстрелявших автомобили с мирными людьми в Бучанском районе

Под подозрением – 11 российских военных, которые остановили автомобили и открыли огонь по людям.

11 российских оккупанты было сообщено о подозрении в расстреле автомобилей с мирными жителями в Бучанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, следователи идентифицировали 11 военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии вооруженных сил России, расстрелявших гражданские автомобили с мирными жителями.

“Им заочно доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. По данным следствия, в феврале-марте 2022 года российские военнослужащие, вооруженные огнестрельным оружием и боевой техникой, осуществляли фильтрационные мероприятия в оккупированном селе Мотыжин и в его окрестностях. Передвигаясь на бронированной технике с отметкой "V", они открыли огонь по двум гражданским автомобилям с мирными жителями вблизи ландшафтного парка в Мотыжине, а также на улице Шевченко в самом населенном пункте, — рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Там также добавили, что в обоих случаях люди пытались уехать из зоны боевых действий в сторону Житомирской трассы.

"Транспортные средства двигались на встречу вражеской технике и не имели никаких признаков принадлежности к силам обороны Украины. Когда автомобили остановились, военнослужащие страны-агрессора без предупреждения открыли по ним прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрелов от огнестрельных ранений погибли шесть гражданских граждан. Продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к расстрелу гражданских", — отметили в Офисе.

Фото: Офис генерального прокурора

По данным СБУ, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас. А непосредственно выполняли его указание:

лейтенант Сергей Тихонько;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

Напомним, что в Украине боевик спецназа РФ получил 15 лет тюрьмы за штурм Бахмута.

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