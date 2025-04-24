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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших

Экстренные службы работают на местах попадания врага.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

  • Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушение.

  • Медики госпитализировали уже 12 пострадавших.

  • Экстренные службы работают на местах.

Позже Кличко добавил, что уже 21 пострадавшего госпитализировали медики.

Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики, — трое детей и беременная женщина.

Обновлено по состоянию на 03:29

В настоящее время 41 пострадавший в столице Десять из них оказали помощь на месте. Всех других госпитализировали. В том числе – 5 детей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, где упали обломки после российской атаки .

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