В Минздраве бьют тревогу: в Киеве более 600 детей не имеют прививки от кори

В Киеве в 2017 году после вспышки недуга заболело более 8,5 тыс. несовершеннолетних.
В Украине за последние полгода зарегистрировали 20 случаев заболевания корью. Медики призывают вакцинироваться, поскольку предыдущая вспышка недуга в 2017 году также начиналась с единичных случаев.
Об этом сообщает заведующая отделом иммунопрофилактики Киевского городского центра контроля и проверки болезней Минздрава Людмила Савчук во время брифинга 20 июля.
Она напомнила, что в Киеве в 2017 году после вспышки недуга заболело более 8,5 тыс. несовершеннолетних. Тогда среди всех заболевших корью примерно 90% не имели соответствующих прививок.
Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день в Киеве более 6 тысяч детей не имеют прививки против кори.
"Именно такое количество непривитых лиц может послужить началом роста заболевания корью, а также возникновению вспышки в организованных коллективах", — говорит медикиня.
Отмечается, что дети младше 6 лет должны иметь одну дозу вакцины, тогда как после 6 нужно ввести следующую.
"Если у шестилетнего ребенка нет никакой прививки, то его нужно вакцинировать дважды с интервалом в месяц", — говорится в сообщении.
В Минздраве добавляют, что на рост количества больных корью также влияет фактор войны.
Ранее в Киеве у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов 17-18 июля зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией.
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