В Киевской области сегодня будет очень громко: в КОВА раскрыли детали

На территории Бучанского района 5 ноября пройдет ликвидация взрывоопасных предметов (ВНП).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"Сегодня в Бучанском районе, вблизи одного из населенных пунктов, будут проводить работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому местные жители могут слышать звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 ноября Россия совершила атаку на Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Хотя силы ПВО уничтожили дроны, обломки от них повредили окна в одном из жилых домов.

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