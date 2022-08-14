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В Киевской области мошенники выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников (видео)

В Киевской области мошенники выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников (видео)

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В Киевской области мошенники выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников (видео)

Фото: Андрей Небитов

Аферисты писали "письма" от имени местных чиновников.

В Киевской области мошенники представлялись военной администрацией и делали вид, что собирают средства для нужд ВСУ.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Преступную схему организовали два 25-летних жителя Днепра. Аферу раскручивали в течение 2 месяцев. Злоумышленникам удалось присвоить более 200 тысяч гривен.

"Сначала присылали "письма" местным предпринимателям от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Просили якобы помочь военным и перечислить средства на карту. Злоумышленники маскировались, часто меняли телефоны и сим-карты. Мы установили, что Обуховская РВА к мошенничеству не имеет никакого отношения", – сообщил он.

Аферистам грозит до 3 лет лишения свободы. Также проверяют причастность к аналогичным преступлениям на территории всей Украины.

Напомним, в Хмельницкой области задержали организатора схемы, продававшего военную амуницию и авто.

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