В Броварах женщина за восемь тысяч долларов выдавала удостоверение о непригодности к военной службе

Местная жительница и еще двое броварчан наладили схему изготовления временных удостоверений о непригодности военной службы для выезда за границу военнообязанных.

В Броварах местная жительница наладила схему изготовления временных удостоверений о непригодности к военной службе для выезда за границу военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Как стало известно, местная жительница и еще двое жителей Бровары наладили схему изготовления временных удостоверений о непригодности к военной службе для выезда за границу военнообязанных. Такая "услуга" стоила от пяти до восьми тысяч долларов. Деньги в дальнейшем они делили между собой.

"Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин 1970 и 1985 годов рождения подыскивали "клиентов", которые хотели оформить "белый билет". Их сообщница – 72-летняя киевлянка, которая работала медицинской сестрой в одной из столичных больниц, используя профессиональные связи помогала получить документы с фиктивными диагнозами для уклонения от военной службы", — рассказал временный исполняющий обязанности начальника следственного отдела Деснянского управления полиции Дмитрий Гуменный.

В ходе следственных действий правоохранители провели более десяти санкционных обысков и изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

"По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой города Киева, полицейские сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", – добавил правоохранитель.

Напомним, что в Киеве мужчина до смерти избил битой прохожего.

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