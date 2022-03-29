"Сидение на бочке с порохом": ГСЧС призвала ввести миссию ООН в Чернобыльскую зону

Тушить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не видится возможным, отметили спасатели.

Любое возгорание в чернобыльских лесах может перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями. Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочке с порохом.

Об этом заявили в ГСЧС Украины 29 марта.

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"Спасатели поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальной миссии ООН, которая должна сделать дальнейшее использование зоны российскими войсками невозможным", — отмечается в сообщении.

В ГСЧС отметили, что информация о накоплении российскими войсками арсенала в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения особенно опасна.

"ГСЧС в пределах компетенции отслеживает ситуацию, однако уже можно говорить о том, что при таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями", – говорится в сообщении.

"Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочку с порохом, ведь гасить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не видится возможным", — подчеркнули в ГСЧС.

Когда масштабные пожары в Зоне отчуждения бушевали в 2020 году, ситуацию спасли труд украинских чрезвычайников, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.

"А о дожде будут молиться граждане Беларуси, когда радиоактивный огонь достигнет их границы, с которой они запускают ракеты по Украине", – отмечается в сообщении.

Сотни пожаров на открытых территориях и природных экосистемах вынуждены ежедневно ликвидировать спасатели ГСЧС. Кроме того, что выезды на тушение таких пожаров связывают руки нашим пожарным и отбирают силы для более неотложных вызовов, они еще и несут угрозу национальной безопасности нашей страны, которая находится в состоянии войны. Так, с приближением пожароопасного периода значительно увеличивается риск опрокидывания огня на лесные массивы, тушение которых требует значительных ресурсов – как человеческих, так и материальных. Особенно опасна информация о накоплении врагом арсенала в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. ГСЧС в пределах компетенции отслеживает ситуацию, однако можно говорить о том, что при таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями. Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочонке с порохом, ведь гасить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не удается. В последний раз, когда бурлили масштабные пожары в Зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС. А о дожде будут молиться граждане Беларуси, когда радиоактивный огонь достигнет их границы, с которой они запускают ракеты по Украине. Поэтому спасатели поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальной миссии ООН, которая должна сделать дальнейшее использование зоны российскими войсками. Опубликовано ГСЧС Украины Вторник, 29 марта 2022 г.

Напомним, в ГСЧС по состоянию на утро 28 марта сообщали, что в чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожары и возгорания отсутствуют.

Добавим, что российские военные размещают свои снаряды возле Чернобыльской АЭС, что чревато ядерной опасностью.