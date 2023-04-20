СБУ разоблачила в Киеве "должностную МВД ДНР": женщина пыталась бежать из страны

СБУ разоблачила в Киеве "почитательницу русского мира", которая планировала бежать за границу. Она занимала "должность МВД ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, украинские спецназовцы установили местонахождение бывшей сотрудницы "миграционной службы МВД ДНР". В начале полномасштабной войны она переехала в Киев под видом переселенки с востока Украины.

“В столице она поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу. Впрочем, сотрудники СБУ установили ее местонахождение, ей объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 ("Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") УК Украины. Злоумышленницей оказалась жительница Донбасса, которая в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором "миграционной службы МВС днр", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что женщину назначили "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы". На должности она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе.

“Для этого враждебная приспешница собирала информацию от “районных паспортных отделов” оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей. Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города. Также злоумышленница вела учет так называемых ”сторожевых карт”, где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами “днр”, — отметили в СБУ.

Уже во время обысков у нее была найдена “трудовая книга”, свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что российские войска устроили 60 обстрелов по Херсонщине в течение 19 апреля, а сам Херсон был обстрелян пять раз.

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