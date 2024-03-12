СБУ обезвредила в Киеве масштабную агентурную сеть ФСБ, работавшую под прикрытием УПЦ: что об этом известно

Служба безопасности Украины обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая под прикрытием УПЦ (МП) пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, агентурная сеть массово производила и разгоняла прокремлевские нарративы и провокационные сообщения. Они должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

В ходе следственных действий правоохранители вырыли более 15 участников группировки – четырех ключевых фигурантов уже задержали. В частности, одного из глав столичного храма УПЦ (МП), входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.

«В настоящее время это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также постоянную связь с крупнейшими СМИ России, которые сразу подхватывали "нужный" контент. Координатором сети в Украине был задержан клирик СБУ. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины”, — рассказали в СБУ.

Что интересно, подозреваемый лично инструктировал "исполнителей" — других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты. Впоследствии этот контент они распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах разных епархий УПЦ.

Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков об Украине.

Фото: Служба безопасности Украины

«Совершая информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами. Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовали в преступных действиях в пользу страны-агрессора”, — добавили в СБУ.

Четверым задержанным и еще десяти участникам сети сообщено о подозрении по нескольким статьям УК:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

⁠ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

“В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы”, — подчеркнули в Службе безопасности.

Напомним, что в Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам.

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