Продвигали российские нарративы и агитировали бомбить мирных людей: СБУ нейтрализовала международную секту "АллатРа"

За период своего существования пророссийская секта создала собственные филиалы на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

В Украине стражи порядка разоблачили на антиукраинской деятельности лидеров псевдорелигиозной секты "АллатРа".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, Служба безопасности совместно с Нацполицией нейтрализовала международную преступную организацию АлларатРа. В Киеве и других регионах Украины заблокировано более 20 ячеек группировки, действовавшей в пользу российских спецслужб.

Под видом миссионерства участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании союза славянских народов под руководством москвы. Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные представительства в каждом областном центре нашего государства. Эти ячейки АллатРа массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля», – рассказали в СБУ.

Для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов участники группировки создали собственный ютуб-канал, насчитывающий около полумиллиона пользователей.

Также организаторы АллатРа запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети ТикТок. Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества". Среди прочего – они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов”, — отметили в СБУ.

Сами же лидеры группировки незаконно уехали за границу весной 2022 года. Для этого они использовали поддельные документы о снятии с военного учета. После чего из одной из европейских стран дистанционно руководили своей преступной деятельностью.

Следователи также установили, что за период своего существования пророссийская секта создала собственные филиалы на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

“При обысках в “ячейках” секты и в помещениях фигурантов на Киевщине, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

“На основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРа готовится сообщение о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование по установлению всех участников преступной организации и привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Украине разразился скандал вокруг религиозной организации "АллатРа", которую большинство украинцев воспринимают как религиозную секту. К этой организации "приписывают" известных политиков и общественных деятелей.

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