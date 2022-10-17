Будет ли новое наступление оккупантов из Беларуси на Киев: подробности, фото и видео

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках "союзного государства". Лукашенко объяснил это тем, что якобы Украина готовилась нанести удар по Беларуси. Позже Лукашенко ввел в Беларуси контртеррористические меры из-за "обострения по периметру границ". Украинские военные и эксперты полагают, что Москва пытается оттянуть часть сил ВСУ на северную границу, а также подготовить возможное наступление на Киев.

ТСН.ua собрал подробности военной активности оккупантов в Беларуси, а также мнения экспертов — возможно ли повторение февральского наступления на столицу.

Переброска войск РФ в Беларусь

15 октября стало известно, что ночью в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

Сообщество в Telegram "Беларускі Гаюн", мониторящее военную активность в Беларуси, обнародовало карту переброски войск РФ.

"Принимая во внимание, что в РБ прибывают не регулярные части ВС РФ (по понятным причинам), а "мобики налегке" (без танков, БМП, артиллерии), то можно предположить, что решение о развертывании "региональной группировки войск" — это прикрытие для учений мобилизованных граждан РФ в Беларуси... Почему мы так думаем? Мобилизованные и необученные граждане РФ не смогут быть ударной силой для проведения наступательной операции, или сдержать наступление "врага" в обороне", — пишет "Беларускі Гаюн".

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Представитель белорусского минобороны Валерий Ревенко сообщил, что общая численность российских военных, перебрасываемых в страну, будет составлять чуть менее 9 тысяч.

В то же время, Главное управление разведки Минобороны Украины еще в сентябре обнародовало данные, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

"Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5. Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были даны ВС РБ и местным советам", — сообщили в украинской разведке.

Фото: ГУР Минобороны

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключает возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев.

"Повторное наступление на Киев возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", – заявил он.

Реальна ли угроза

Советник Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных.

"Чтобы Путину пришло в голову швырнуть их снова на Киев, их достаточно накопить тысяч 20-30. И он сочтет, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или взять какие-то пригороды, повторить травму Бучи. Но боюсь, что повторится травма Чернобаевки — просто в течение нескольких дней произойдет много раз "Чернобаевка", и на этом все закончится", – отметил он.

Офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин убежден, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально, когда войска РФ будут близки к окончательному поражению.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганщины с Донетчиной. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии. Путин понимает, что проиграет эту войну, и у него остался один аргумент – ядерное оружие", – сказал Лапин.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин не исключает попыток РФ отвлечь внимание ВСУ на северную границу, а также подготовить возможное наступление на Киев.

"Это выглядит сейчас абсолютно нелогично и даже безумно, но Владимир Путин доказал, что он человек абсолютно нерациональный", — отметил Слюнькин.

Лукашенко пытается "протиснуться между капельками"

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко пытается балансировать, чтобы не втянуть свою армию в открытую войну и одновременно не прогневать Путина.

По его мнению, республика Беларусь не будет принимать непосредственное участие в войне с Украиной.

"Лукашенко пытается пройти между капелек — нравиться диктатору Российской Федерации и пытаться удержать баланс сил на Западе. Стоит отметить, что так называемая региональная группировка существует с 1998 года. С российской стороны она состояла из 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии. Но учитывая тот факт, что подразделения именно этих группировок разбиты в Украине, в Беларусь направили неподготовленных мобилизованных. Причем их численность вряд ли превышает 10-12 тысяч. Этого, по данным украинской стороны, недостаточно, чтобы считать это количество контингентом вторжения", — отметил Снегирев.

Экс-депутат Госдумы России Геннадий Гудков считает, что Лукашенко не будет воевать, пока ему не "приставят пистолет к виску".

"Пока ему не приставят пистолет к виску, не скажут — или ты сейчас идешь воевать, или мы тебя сейчас грохнем, думаю, что до этого времени он будет морочить Путину голову, изображать лояльность и так далее. Конечно, он является пособником военного преступления. У Путина есть пособник, и он называется Александр Лукашенко. Конечно, он заслуживает трибунала, но он боится вступать в отрытые боевые столкновения, поскольку тогда у него вообще никаких шансов уцелеть не будет — даже физически", — уверен Гудков.

Политический эксперт Дмитрий Васильев отмечает признаки того, что "белорусская армия все меньше и меньше готова вступить в эту войну".

"То количество белорусского вооружения, которое снимается с эксплуатации, с консервации и передается россиянам, оно просто массовое. Фактически на наших глазах происходит разоружение белорусской армии. Это выгодно Путину, потому что за счет ослабления белорусской армии он надеется в будущем как-то "пропетлять" по Украине и безболезненно для себя окончательно оккупировать Беларусь... А Лукашенко ничего не остается, как отдавать вооружение и показывать, что у них недостаточно его, чтобы белорусская армия вступала в войну", — говорит Васильев.

Политолог Петр Олещук считает, что попытки Путина втянуть Беларусь в открытую войну против Украины могут повлечь за собой массовое недовольство белорусов и протесты против режима Лукашенко.

По его словам, террор в Беларуси "может лишь усиливаться по мере того, как Лукашенко будет испытывать все большее давление со стороны России относительно непосредственного вступления в войну своими вооруженными силами".

"Он уже является участником войны, и, по всем параметрам, он является участником агрессии против Украины. Но именно сейчас Россия требует, чтобы он посылал белорусскую армию. Это будет означать все большую угрозу взрыва в Беларуси, и очевидно, что террор будет только усиливаться. Но до какого предела террор может усиливаться без последствий для режима - очень сложный вопрос с политической точки зрения", - отметил Олещук.

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