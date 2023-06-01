"Последнее лето Путина": в ОП резко прокомментировали массированный обстрел Киева "Искандерами"

По словам Подоляка, Россия не имеет никакого отношения к цивилизованному миру.

В ночь на 1 июня, в результате российской атаки на Киев погибли 3 человека, среди них — ребенок. У Зеленского резко ответили на очередные жестокие обстрелы россиян.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что Россия "празднует день убийства детей", передает 24 канал.

Подоляк отметил, что Россия не имеет никакого отношения к цивилизованному миру.

"Безусловно, 1 июня окончательно зафиксировало, что никакого отношения к современной цивилизации у России точно нет. Это все фикция. Они говорят: "Мы празднуем День защиты детей". Всего этого нет. Они празднуют не День защиты детей, а день убийства детей. Это официальный праздник России – день убийства детей", – заметил он.

Он подчеркнул, что это лето – "последнее для Путина", которое Россия использует, чтобы убить как можно больше детей.

"Мы должны победить в войне для того, чтобы они боялись еще много лет, чтобы когда они будут видеть слово "Украина", то сидели в "мокрых штанишках". Это единственный фактор, который будет их сдерживать. Они должны бояться безжалостного наказания", — отметил Подоляк.

По его словам, фиксация этого проигрыша должна быть очень жесткой.

"Нужно нарабатывать разные программы, чтобы Россию наказали юридически", — резюмировал Подоляк.

Российские войска в ночь на 1 июня нанесли очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью.

Полиция Киева открыла еще одно дело по факту гибели людей у закрытого укрытия поликлиники во время ракетной атаки 1 июня.

Несмотря на это, РФ получает достаточное количество иранских шахидов, чтобы атаки стали фактически ежедневными.

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