Помогал избежать мобилизации: в Киеве задержали адвоката (фото)

Правоохранители установили, что 36-летний основатель известной в столице юридической компании "расширил" перечень услуг для клиентов призывного возраста и предлагал им свою помощь в уклонении от мобилизации.

В Киеве полицейские разоблачили адвоката, который помогал военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом сообщила полиция Киева.

Свои услуги "защитник" призывников оценивал от трех до 50 тысяч долларов – сумма колебалась от срочности заказа. За эти средства фигурант готовил клиентам медицинские документы с заключением ВЛК по поводу непригодности к военной службе. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

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Следователи Печерского управления полиции совместно со Службой безопасности Украины и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры разоблачили столичного адвоката в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Как установили правоохранители, 36-летний основатель известной в столице юридической компании "расширил" перечень услуг для клиентов призывного возраста и предлагал им свою помощь в уклонении от мобилизации. В частности, нарушитель поставил "на поток" выдачу справок заключения ВЛК о непригодности мужчин к службе из-за первой или второй группы инвалидности. Эти документы в дальнейшем служили основанием беспрепятственного выезда военнообязанных за пределы страны.

Столичные полицейские разоблачили адвоката, который помогал военнообязанным избежать мобилизации/Фото: полиция Киева

Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в личном кабинете при получении им 45 тысяч долларов от одного из клиентов. Во время обыска на рабочем месте и по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли и другие фиктивные справки, ожидавшие своих владельцев.

Следователи сообщили адвокату о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных мотивов. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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