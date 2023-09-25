Отец 5 детей: что известно о подозреваемом в изнасиловании и убийстве школьницы на Днепропетровщине

Задержанный сознался в преступлении.
Днепропетровскую область в начале сентября всколыхнуло ужасное преступление. В Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили.
Об этом сообщает МВД Украины.
С момента обнаружения тела погибшей стражи порядка опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения и осмотрели более тысячи автомобилей.
Отмечается, что на 18-е сутки поиска нашли подозреваемого – 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец сам задержанный признался.
Преступник оказался отцом 5 детей. Самому младшему ребенку – 5 лет, самый старший – сверстник погибшей девушки.
По данным следствия, после совершения преступления он пытался скрыться даже за границей у жены, надеясь, что со временем. интенсивность поисков снизится.
Далее мужчину ожидает суд.
Напомним, сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы города Пятихатки Днепропетровской области.
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