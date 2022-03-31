Оккупанты покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич — "Энергоатом"

Две колонны войск РФ отправились в сторону границы с Беларусью.

Российские военные собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. На станции остается небольшое количество россиян.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

По информации НАЭК, оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.

"Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. Пока на станции еще остается небольшое количество рашистов", — говорится в сообщении.

Также есть данные о том, что формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич.

Компания подтвердила информацию о фортификационных сооружениях, окопах, которые оккупанты строили прямо в "Рыжем лесу" – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.

"Поэтому неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Следовательно, среди военных начал назревать почти бунт, и они начали убираться оттуда", — говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, двигавшейся от Чернобыльской зоны вглубь страны.

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