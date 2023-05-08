Ночная атака дронами по Киеву: разрушения зафиксировали на фото и видео

В Киеве в результате падения обломков сбитых дронов в ночь на 8 мая есть разрушения, которые заснял фотограф Ян Доброносов.

Соответствующими кадрами он поделился в Сети.

"К сожалению, в результате ночной атаки врага есть поврежденные дома, раненые. Вот один из таких домов", — говорится в сообщении фотографа.

На опубликованных фото зафиксированы разрушения в жилой многоэтажке, где поврежден фасад и выбиты окна. Повреждено и припаркованное рядом с домом авто. На улице – тротуарах и траве – валяется железо и обломки уничтоженного фасада.

Атака дронами по Киеву 8 мая

Российские оккупанты устроили массированный запуск дронов-камикадзе по Киеву в ночь на 8 мая. Силам ПВО удалось уничтожить все 35 вражеских беспилотников. Однако из-за падения обломков были повреждены десятки авто, жилой дом, резервуар с дизтопливом, газовая труба высокого давления. Кроме того, травмы получили пять человек.

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