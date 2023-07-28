Не отдал приказ об эвакуации самолета: обвинительный акт в отношении экс-директора ГП "Антонов" направили в суд

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении эксдиректора ГП "Антонов". Из-за его небрежности российские кафиры уничтожили крупнейший в мире самолет АН-225 " Мечта ".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как отмечается, из-за служебной халатности чиновника оккупанты уничтожили самолет и нанесли государству ущерб на сумму более 8,4 млрд гривен.

“Бывший генеральный директор государственного предприятия не обеспечил сохранность самолета “Мрия”. В частности, полицейские установили, что самолет АН-225 "Мрия" накануне военного вторжения россии в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Следовательно, были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия). Впрочем, бывший генеральный директор ГП “Антонов” не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных”, — отметили в Нацполиции.

В апреле этого года следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины. Экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Напомним, что вражеские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область.

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