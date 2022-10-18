Может ли Путин разместить 120 тысяч военных на территории Беларуси: эксперт объяснил

Ни морального настроения, ни технических средств у российских оккупантов нет, чтобы усилить армию и попытаться вторгнуться со стороны Беларуси.

На территории Беларуси невозможно разместить 120 тысяч русских солдат. Это создаст колоссальное внутреннее напряжение в самой Беларуси.

Об этом в интервью ТСН рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Также читайте Жители Изюма снова привыкают к жизни со светом и газом, но дворовые печки не разбирают

По его словам, появление российской армии в Беларуси может повлечь за собой колоссальный конфликт.

“Я не вижу, где можно разместить эти 120 тысяч. У Беларуси нет потенциала, которым эту армию возможно удерживать. Можно говорить, что эта группировка будет создана и она будет находиться где-то на границе: часть будет на территории Беларуси, часть — на территории России. Оно будет создавать угрозу безусловно. Но под силу ли им атаковать Украину? У больных воображениях – да. Но сейчас реализовать любой план с севера невозможно”, — подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, что белорусские военные не имеют столько силы, чтобы запугивать украинцев, поэтому в этом им помогает Россия.

Читайте также: