Минобороны РФ угрожает нанести удары по Киеву из-за "диверсий" на территории России

Вооруженные силы страны-агрессора намерены нацелить свои ракеты на "центры принятия решений" в украинской столице.

Вооруженные силы РФ угрожают нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление официального пресс-секретаря Минобороны России Игоря Конашенкова.

По словам представителя Минобороны страны-агрессора, на территории России наблюдаются попытки "диверсий" и ударов со стороны украинских войск.

"Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в частности, в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал Конашенков.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал такое заявление военных страны-агрессора. По его словам, россияне сами же создают провокации, чтобы иметь повод для новых угроз и уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву.

“Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем”, — подчеркнул Ермак.

Напомним, в Киевской военной администрации напомнили, что, несмотря на так называемый отвод российских войск от Киевщины и Черниговщины, опасность со стороны РФ для столицы остается.

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