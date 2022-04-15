Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой: какое теперь название

Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой: какое теперь название

Такое решение было принято сегодня, 15 апреля.

В Киеве по инициативе мэра переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского – на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали.

"Памятный знак так называемой дружбе, стоявший в сквере, был демонтирован в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – сказал Виталий Кличко после заседания Киевсовета.

Как отметил Кличко, в столице все еще остаются десятки улиц и объектов с названиями, связанными с Россией. Их переименование – актуально.

"Поэтому мы прорабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы уделили время до 9 мая. Проработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", — уточнил он.

Как сообщалось, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе, которые были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России. В частности, в городе появляются улицы Героев Мариуполя, Героев Киева, Василия Слипака, Пластова и Украинской Победы.

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