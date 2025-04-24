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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев подвергся комбинированной атаке врага: пострадал ребенок, есть люди под завалами

В Киеве есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Россияне атаковали Киев 24 апреля

Россияне атаковали Киев 24 апреля / © t.me/Mykola_Kalashnyk

В ночь на 24 апреля Киев подвергся комбинированной атаке, в том числе от ударов баллистических ракет по разным направлениям.

Об этом сообщает глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

В воздушном пространстве столицы и в окрестностях угроза от враждебных БПЛА также сохраняется. Зафиксированы и новые пуски ракет по стратегической авиации врага.

Продолжается боевая работа по расчетам ПВО. И угроза от россиян будет сохраняться в ближайшие часы.

По состоянию на 01:40:

  • Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки.

  • Шевченковский район: четыре пожара.

  • Святошинский район: предварительно возгорание на трех локациях.

  • Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе – ребенок.

"Есть попадание по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями подождать и последствия вражеской атаки не публиковать, а находиться в укрытиях. Информирование будет по необходимости. Все очень серьезно. Дыхание российского мира во всей красе. Относитесь к угрозам максимально ответственно. На местах работают все службы. Воины, медики, спасатели – все знают свою работу. Не в первый раз такое. Но должны беречь себя и близких! Находитесь в укрытиях”, — заявил он.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", — добавил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.

  • В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Выявлен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала.

  • В Вышгородском районе возник пожар в лесу.

  • В Броварском районе – пожар травяного настила.

"Оперативные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Более подробная информация впоследствии. Воздушная тревога продолжается", — отметил глава Киевской ОВА Николай Калашник в сообщении в социальных сетях.

Напомним, что ранее сообщалось о том, где упали обломки после российской атаки.

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