Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: глава военной администрации дал ряд поручений

После ночной атаки РФ по Киеву в ночь на четверг, 1 июня, в результате гибели людей перед укрытием глава военной администрации Киева Сергей Попко дал ряд поручений.

Об этом говорится в его распоряжениях.

Следовательно председателям районных государственных администраций поручено:

обеспечить работу укрытий гражданской защиты всех типов в круглосуточном открытом режиме;

предупредить балансодержателей о личной ответственности за недопуск населения к укрытиям гражданской защиты;

провести проверки работы этих объектов с привлечением полиции, спасателей и муниципальной охраны.

«Ни я, ни один другой руководитель высшего или низкого звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий. По итогам расследования должны быть наказаны», — отметил Попко.

По его словам, задачи подготовки, обустройства и проверки работы укрытий ставились неоднократно. Причины халатности расследуют правоохранители.

Глава КМВА добавил, что ответ на вопрос, ставший причиной трагедии даст следствие.

Напомним, в ночь на четверг, 1 июня, захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели сбили силы и средства украинского ПВО, но в результате падения обломков погибли три человека. Имеются разрушения в трех районах столицы.

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