Длительные отключения света в Киеве: новый министр энергетики шокировал заявлением о неготовности столицы

Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом, вызванным атаками России, чем Киев. Именно поэтому теперь в столице приходится принимать кризисные меры.

Об этом заявил новый министр энергетики Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в ВРУ перед голосованием.

По его словам, областные и городские власти Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением. В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

«Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в столице существенно ухудшилась ситуация с электроснабжением и теплом после массированного удара 9 января. Россияне целенаправленно атаковали котельные. Тогда без отопления осталось шесть тысяч домов. В отдельных районах столицы произошли перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

В Киеве после этой атаки РФ сложилась непростая ситуация. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

