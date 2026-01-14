ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
810
Время на прочтение
1 мин

Длительные отключения света в Киеве: новый министр энергетики шокировал заявлением о неготовности столицы

Министр энергетики резко сравнил столицу с Харьковом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев / © Getty Images

Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом, вызванным атаками России, чем Киев. Именно поэтому теперь в столице приходится принимать кризисные меры.

Об этом заявил новый министр энергетики Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в ВРУ перед голосованием.

По его словам, областные и городские власти Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением. В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

«Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в столице существенно ухудшилась ситуация с электроснабжением и теплом после массированного удара 9 января. Россияне целенаправленно атаковали котельные. Тогда без отопления осталось шесть тысяч домов. В отдельных районах столицы произошли перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

В Киеве после этой атаки РФ сложилась непростая ситуация. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
810
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie