Будет громко: жителей Киевской области и столицы предупредили о взрывах

Они будут раздаваться в двух районах региона.

Жителей Киева и области предупредили о взрывах, которые они, возможно, будут слышать 2 января в течение дня.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что будет громко в двух районах области.

Так, 2 января с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы, а в Вышгородском районе в течение дня будут проходить обучение для саперов.

"Поэтому в некоторых громадах будет громко. Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", — призвали в КМВА.

Атака вражескими дронами

Напомним, что две ночи подряд в Киеве и области проходят под сигналы воздушной тревоги из-за массированной атаки РФ Украины иранскими дронами-камикадзе. Большинство беспилотников врага украинская ПВО сбивает. Так, 2 января в результате боевой работы украинских сил обороны все 39 ударных БпЛА были уничтожены. В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

В то же время есть и разрушение и повреждение от обломков сбитых вражеских БПЛА в Киеве и области, среди поврежденных объектов за эти две ночи есть и энергетические.

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