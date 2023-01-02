Будет громко: жителей Киевской области и столицы предупредили о взрывах

Они будут раздаваться в двух районах региона.
Жителей Киева и области предупредили о взрывах, которые они, возможно, будут слышать 2 января в течение дня.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что будет громко в двух районах области.
Так, 2 января с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы, а в Вышгородском районе в течение дня будут проходить обучение для саперов.
"Поэтому в некоторых громадах будет громко. Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", — призвали в КМВА.
Атака вражескими дронами
Напомним, что две ночи подряд в Киеве и области проходят под сигналы воздушной тревоги из-за массированной атаки РФ Украины иранскими дронами-камикадзе. Большинство беспилотников врага украинская ПВО сбивает. Так, 2 января в результате боевой работы украинских сил обороны все 39 ударных БпЛА были уничтожены. В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.
В то же время есть и разрушение и повреждение от обломков сбитых вражеских БПЛА в Киеве и области, среди поврежденных объектов за эти две ночи есть и энергетические.
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