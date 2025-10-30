Последствия атаки на Киевщину

В Киевской области в результате атаки БпЛА пострадала 36-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Он заявил, что враг атаковал город Борисполь ударными беспилотниками, в результате чего возникли пожары.

«С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется», — говорится в сообщении.

В Борисполе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частных домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.