Atlas Weekend в Киеве продолжается: транспорт будет работать дольше

Atlas Weekend в Киеве продолжается: транспорт будет работать дольше

Фестиваль будет проходить 5-11 июля с соблюдением всех карантинных ограничений.

В четверг, 8 июля, в связи с проведением в столице фестиваля Atlas Weekend продлит работу метро и ряд маршрутов наземного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом:

работа столичной подземки будет продлена на 1 час;

будет на время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции метро "Выставочный центр" после завершения концертов.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 июля на 1 час будет продлена работа маршрутов:

автобусных — №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

троллейбусных — №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 37, 41, 43, 45;

трамвайных — №№ 8, 28;

будет обеспечено дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 11, 12, 43, 45 троллейбусов;

Напомним, в Киеве после двух лет перерыва стартовал крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы "Atlas Weekend". В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. Фестиваль будет проходить 5-11 июля с соблюдением всех карантинных ограничений.

Кроме зажигательных песен, танцев и вкуснющей еды на Atlas Weekend можно привиться от коронавируса вакциной CoronaVac.

Новости Украины: в Киеве стартовал Atlas Weekend, которого ждали 2 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку