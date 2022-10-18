Атаки россиян на Киевскую область продолжаются: глава ОВА обратился к жителям региона

Российские войска утром 18 октября продолжили атаковать Киевщину.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина, утро. Длительные воздушные тревоги с вечера и до утра. Враг продолжает атаковать нашу Киевщину. Благодаря военным, силам ПВО, вчера сбит ряд вражеских объектов", — написал он.

Глава Киевской области подчеркнул, что в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога, и призвал граждан не покидать укрытий. Кроме того, он просит не фиксировать работу ПВО, вражеских объектов и их падение, и не публиковать кадры в Сети.

"Не расслабляемся. В регионе продолжается воздушная тревога. Также помним о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения. Такие простые правила способны спасать жизнь". Находитесь в укрытиях!", — добавил он.

Утренние обстрелы Украины

По состоянию на 9:00 18 октября официально подтверждены удары РФ по Днепру, Харькову и Житомиру. Как сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, в Днепре зафиксировано 2 "прилета" в объект энергетической инфраструктуры.

Также, по словам Тимошенко, в Житомире россияне попали в объект критической инфраструктуры.

Обстрел Харькова подтвердили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов. Терехов сообщил, что за пять минут в Харькове было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

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