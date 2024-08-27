Атаки на Киевскую ГЭС: эксперт рассказал о возможных последствиях для столицы

Несмотря на возможные атаки на Киевскую ГЭС, полное разрушение маловероятно. Худший сценарий — временный выход из строя станции и дефицит электроэнергии, но это не повлечет за собой катастрофических последствий для Киева.

Об этом сообщил в эфире Radio NV рассказал Декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобистов.

"Разрушение плотины Киевской гидростанции — это почти невозможно с помощью ракет. То есть нужно такое количество прямых попаданий в плотины Киевской гидростанции, что это уже в области фантастики. Поэтому мы не ожидаем никаких катастроф на этот счет", — уверяет Хлобистов.

Хлобистов отмечает, что даже в случае повреждения Киевской гидростанции Киеву не угрожают серьезные последствия. Он объясняет, что водохранилище не настолько значительно, чтобы вызвать катастрофу для города. Хотя возможное подтопление некоторых территорий, это не будет критическим.

В самом худшем случае, по словам Хлобистова, возможен временный выход из строя гидростанции, что приведет к дефициту электроэнергии, но это также не будет катастрофическим. Отмечено, что в Интернете распространяется информация о возможных повреждениях ГЭС из-за российских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОСТО СЕЙЧАС! КИЕВСКАЯ ГЭС во время АТАКИ по Украине: ЧТО СДЕЛАЛОСЬ НАПРАВЛЕНИЕ?

Напомним, ранее в телеграмм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.

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