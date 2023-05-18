Атака врага на Киевщину: есть ли попадания, что повреждено

Российские оккупанты в ночь на 18 мая устроили атаку на Киевщину, однако ни одного попадания целей врага не зафиксировано. В то же время есть повреждения обломками.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Уважаемые жители Киевщины, сегодня ночью наша область подверглась очередной террористической атаке оккупантов. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны, всем нашим военным за надежную защиту", — говорится в заявлении.

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Кравченко уточнил, что факты попаданий в области не зафиксированы. Также обошлось без пострадавших.

Однако обломки вражеских целей упали во двор жителей нескольких громад Киевщины. Зафиксированы повреждения нескольких частных домов: выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также повреждены два автомобиля.

"Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки. Будем способствовать восстановлению. Людей в беде не оставим", — отметил глава ОВА.

Напомним, оккупанты этой же ночью запустили ракеты и по самому Киеву. Атаковал враг крылатыми ракетами типа Х-101/555, однако все их удалось сбить. Обломки уничтоженных ракет упали в нескольких районах столицы. Возможны разрушения.

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