Атака "шахедов" в Киевской области: в ОВА рассказали, где отсутствует электроэнергия

В Киевской областной военной администрации рассказали о последствиях ударов дронами по региону.

Утром в понедельник, 19 ноября, армия России в очередной раз атаковала Украину иранскими беспилотниками. В Киевской области есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В течение недели Киевская область отразила уже третью атаку России.

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Так, по его словам, в результате обстрела дронами три человека пострадали, повреждены девять частных домов и объекты критической инфраструктуры.

"Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Заживлена только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, однако ситуация сложная. Все службы ликвидируют последствия атак. В области введены экстренные отключения. Отмечаю, графики стабилизационных отключений не действуют", — отметил он.

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром, 19 февраля, Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов.

Над Киевом зафиксировали более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

Кроме того, военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

В "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

Читайте также: