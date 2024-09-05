Атака "Шахедами" по Киевщине: в ОВА сообщили о последствиях

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Российские войска в ночь на 5 сентября атаковали Киевскую область беспилотниками "Шахед". В результате падения обломков повреждены шесть частных домов.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Во время очередной массированной атаки врага ударными дронами на Киевщину тревога длилась 11 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

В ОВА заявили об отсутствии попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. Также обошлось без пострадавших.

Однако в результате падения обломков сбитых целей повреждены шесть частных домов: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждено хозяйственное здание и авто. А еще разбиты окна в одном из многоквартирных домов.

В трех районах Киевской области ликвидированы пожары травяной подстилки.

Напомним, во время российской массированной атаки дронами-камикадзе в ночь на 5 сентября силы ПВО сбили над Украиной 60 "Шахедов".

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