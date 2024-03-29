Атака "Шахедами" по Киевщине: разрушения сняли на фото

В результате атаки были повреждены два частных дома.
После ночной атаки беспилотниками "Шахед" полицейские задокументировали последствия военного преступления россиян в Киевской области. Там повреждены жилые дома.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В ночь на 29 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли удар дронами-камикадзе по Киевской области. В результате атаки были повреждены два частных дома, в которых выбиты окна и поврежден потолок. Также повреждена хозяйственная постройка.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно следовать в ближайшие укрытия", – отметили правоохранители.
Она также напомнили об информационной тишине и призывали не распространять фиксацию работы ПВО и последствия повреждений или попаданий во время вражеских атак.
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Напомним, войска РФ в ночь на 29 марта устроили по Украине массированную ракетно-дроновую атаку. В Киевской области работала ПВО: есть сбитые вражеские цели. В нескольких районах зафиксированы падения обломков и повреждения.
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