Атака "Шахедами" по Киевщине: разрушения сняли на фото

В результате атаки были повреждены два частных дома.

После ночной атаки беспилотниками "Шахед" полицейские задокументировали последствия военного преступления россиян в Киевской области. Там повреждены жилые дома.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В ночь на 29 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли удар дронами-камикадзе по Киевской области. В результате атаки были повреждены два частных дома, в которых выбиты окна и поврежден потолок. Также повреждена хозяйственная постройка.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно следовать в ближайшие укрытия", – отметили правоохранители.

Она также напомнили об информационной тишине и призывали не распространять фиксацию работы ПВО и последствия повреждений или попаданий во время вражеских атак.

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Разрушение на Киевщине в результате атаки дронами в ночь на 29 марта / Фото: Полиция Киевской области

Разрушение на Киевщине в результате атаки дронами в ночь на 29 марта / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, войска РФ в ночь на 29 марта устроили по Украине массированную ракетно-дроновую атаку. В Киевской области работала ПВО: есть сбитые вражеские цели. В нескольких районах зафиксированы падения обломков и повреждения.

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