Атака россиян на Киев: зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы

Пока без пострадавших.

Стала известна оперативная информация: в результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.

Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения.

Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

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К слову, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину тремя ракетами и 85 беспилотниками.

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