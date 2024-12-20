Атака россиян на Киев: зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы

Пока без пострадавших.
Стала известна оперативная информация: в результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.
Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения.
Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.
К слову, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину тремя ракетами и 85 беспилотниками.
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